Retroscena Sassuolo: giocatori interisti vogliono fare lo sgambetto al Milan e regalare lo scudetto ai nerazzurri

Sassuolo Milan è la partita che deciderà lo scudetto in Serie A. I rossoneri dovranno fare attenzione ai tenori neroverdi, pronti a diventare l’incubo del Diavolo. Tra campo e mercato comunque vada sarà duello tra Inter e Milan.

Berardi ha segnato ben 10 reti al Milan ed è l’obiettivo numero uno per la corsia esterna rossonera. Scamacca e Frattesi sono in orbita Inter e all’andata l’ariete aveva fatto l’Ibra. Infine Raspadori tifoso nerazzurro sin da bambino. Che non possano essere loro i guastafeste del Milan? Lo scrive la Gazzetta dello Sport.