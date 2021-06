Sartori: «Costo dei cartellini esorbitanti, sono rimasto stupito»

Il dt dell’Atalanta Giovanni Sartori ha parlato del mercato e delle cifre che ruotano attorno alle compravendite dei calciatori

«Devo dire la verità mi aspettavo un po’ come tutti un mercato con prezzi ridotti rispetto al passato. Invece, in questa fase, sta accadendo il contrario: tutti provano a vendere un giocatore a cifre altissime cercando di sistemare situazioni complicate. Non so per quale motivo. Per ora è un mercato bloccato: pochi soldi che circolano e costi di cartellini (ma non solo) che sono davvero esorbitanti».