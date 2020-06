Sarri umilia il Milan: «Sensazione che non potessero farci male»

Nella conferenza stampa di vigilia della finale di Coppa Italia, l’allenatore bianconero è tornato sul match di venerdì contro il Milan

La Juventus si prepara alla finale di Coppa Italia dopo aver superato il Milan nella semifinale di venerdì sera. Il tecnico bianconero, Maurizio Sarri, è tornato sulla partita durante la conferenza stampa di questo pomeriggio ed le parole utilizzate non sono certo lusinghiere nei confronti dei rossoneri.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Sarri ha infatti dichiarato: «Ho visto un’aggressività rara in alcune zone di campo e una supremazia territoriale vicina all’80%. La partita è stata condizionata da tanti fattori ma avevamo la sensazione che l’avversario non potesse farci male e questo ci ha portato a non chiedere al nostro fisico il 110%». Insomma, per fare una sintesi, la Juve si sarebbe ‘riposata’ in vista della finale, avendo constatato la pochezza dell’avversario…