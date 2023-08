Sarri si espone: «Italiane fortunate lo scorso anno nella coppe. Quest’anno…». Le parole del tecnico biancoceleste

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa del campionato di Serie A e del lavoro delle italiane nelle coppe. Ecco le parole del tecnico della Lazio:

«Il campionato è difficile, ci sono squadre più attrezzate di noi. L’anno scorso molti hanno sprecato tante energie nelle coppe, quest’anno non credo si ripeta. Noi vogliamo ribaltare i valori sulla carta, che rimangono gli stessi della stagione passata, quindi dobbiamo fare qualcosa che va ai limiti delle nostre capacità per lottare per la Champions. La Serie A è in leggera crescita. Non prendo per oro colato quello che hanno fatto le squadre italiane nelle coppe, un po’ di fortuna con i sorteggi li abbiamo avuti»