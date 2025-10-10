Sarri dalla parte di Rabiot: «Ha ragione, i soldi non giustificano tutto. Potrebbe dire questo a De Siervo»

Sarri a Lazio Style Channel si è espresso sulla disputa tra Adrien Rabiot e Luigi De Siervo riguardo a Milan-Como a Perth

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club biancocelesti. Tra i vari argomenti trattati c’è anche quello relativo allo scambio di battute tra Adrien Rabiot e Luigi De Siervo sulla scelta di disputare Milan-Como a Perth in Australia.

Il centrocampista rossonero ha attaccato la Lega Serie A, a suo avviso è assurdo giocare una gara di campionato così lontano dall’Italia solo per questioni di soldi. Da parte sua l’amministratore delegato della Lega ha ricordato al calciatore quanti soldi guadagna e il rispetto che deve portare al suo datore di lavoro, ossia il club rossonero.

Su questo ha detto la sua anche Maurizio Sarri, schierandosi apertamente dalla parte di Adrien Rabiot, non è la prima volta che il tecnico toscano si esprime in maniera netta e diretta su tematiche di questo tipo, relative al calcio moderno.

LE PAROLE – «Ha ragione Rabiot, i soldi non giustificano tutto: tirare in ballo l’aspetto economico non è stato brutto. Anche perché potrebbe rispondere Rabiot che se lui non andasse in campo tre volte a settimana i soldi non li prenderebbe neanche il presidente della Lega».