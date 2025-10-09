Milan Como in Australia, scontro aperto Rabiot-De Siervo: stortura del calendario o evidente beneficio economico? L’analisi

Milan Como in Australia ha scatenato una serie di polemiche e un vivace botta e risposta tra Rabiot e De Siervo: stortura del calendario?

La scelta di disputare Milan-Como a Perth, in Australia, è destinata a rimanere un punto di accesa discussione fino al fischio finale della partita. L’organizzazione di un match di campionato a 13.000 chilometri di distanza solleva non solo il rischio di ripercussioni fisiche sui calciatori, ma anche quello di creare un pericoloso precedente a livello di FIFA e UEFA sulla regolarità dei campionati futuri.

Rabiot Definisce L’Idea “Assurda”

L’opposizione a questo scenario non arriva solo dalle tifoserie. Anche i calciatori hanno espresso il loro disagio. Adrien Rabiot, centrocampista del Milan e pilastro della squadra di Massimiliano Allegri, ha manifestato le sue perplessità a Le Figaro, parlando di doversi “adattare a un qualcosa di assurdo“.

La posizione di Rabiot, che con Luka Modrić è uno dei leader di esperienza nel Milan, ha immediatamente provocato una reazione decisa da parte di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A.

De Siervo-Rabiot: Scontro Aperto E Polemica Al Veleno

Le dichiarazioni del francese hanno attirato l’attenzione di De Siervo, che non ha tardato a rispondere. La polemica è subito esplosa, tanto che Tuttosport ha titolato stamane: “De Siervo-Rabiot scontro aperto”.

Questa faida evidenzia come il tema di Milan-Como sia ormai diventato una questione che trascende l’aspetto logistico. L’iniziativa, sebbene supportata dalle ragioni economiche (confermate anche da Franco Ordine) e dalla necessità di trovare un campo alternativo per la chiusura di San Siro in vista di Milano-Cortina 2026, è percepita da molti come una “stortura” che altera la regolarità sportiva del campionato.

La critica di Rabiot amplifica il dibattito, mettendo in luce il disagio degli atleti che saranno costretti ad affrontare un viaggio estenuante nel pieno della stagione.