Sarri: «Coppa Italia importante, sul percorso...»

Sarri ha parlato in vista della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Udinese: i biancocelesti potrebbero incontrare il Milan ai quarti

Sarri ha parlato in vista della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Udinese, in programma domani alle 17.30. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

PARTITA E ASSENZE – «Lo spirito deve essere quello di voler passare il turno. La Coppa Italia è una manifestazione importante e non bisogna pensare ad altro. Dispiace non aver tanti ricambi, visto che avremo sei/sette giocatori fermi, ma dobbiamo dare il massimo. Faremo qualche cambio, ma non più di tanto».

PERCORSO – «Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa, anche se la partita con la Salernitana va presa con le molle, viste le loro assenze. Però abbiamo espresso un gioco di qualità, al di là del valore degli avversari. Ed è quello che dobbiamo fare domani».