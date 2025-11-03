Sarah Toscano fa impazzire i tifosi del Milan: il commento diventa virale – FOTO

Sarah Toscano ha commentato il post pubblicato dal Milan utilizzando una frase di un noto coro della Curva Sud

Ad assistere a Milan-Roma erano presenti tantissimi tifosi vip, tra questi anche molti cantanti, come Sarah Toscano. Classe 2006, presente all’ultimo Festival di Sanremo, non ha mai nascosto la sua fede rossonera.

Il club sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un post che immortala la presenza dei vari volti noti presenti allo Stadio San Siro per la sfida al vertice.

Tra i commenti spunta proprio quello di Sarah Toscano che sta facendo impazzire i tifosi rossoneri. Ha infatti citato un noto coro della Curva Sud: «NON TI HO TRADITO MAI».