Santiago Gimenez, il 9 prezioso del Milan: Allegri si affida al sacrificio del messicano. Verso la titolarità col Pisa?

Santiago Gimenez, Massimiliano Allegri è soddisfatto del sacrificio dell’attaccante messicano: col Pisa possibile titolare

Santiago Gimenez non segna, ma conquista tutti. La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina dedica un titolo significativo al centravanti Rossonero: “Gimenez il punto fermo. Sacrificio e lavoro: anche senza gol è un 9 prezioso”.

Nonostante il messicano sia ancora a secco in campionato finora, si sta dimostrando un giocatore di importanza fondamentale per il Milan di Max Allegri. La sua utilità non è legata solo al tabellino, ma alla “grande disponibilità al sacrificio” e alla sua costante capacità di “giocare per la squadra”. Gimenez è un elemento che lavora incessantemente, apre spazi e pressa le difese avversarie, fornendo un contributo tattico essenziale al Mister livornese.

Santiago Gimenez titolare in Milan-Pisa?

Le sue prestazioni, fatte di lotta e movimento, lo rendono un “punto fermo” nello scacchiere tattico di Allegri. Le sue manovre offensive e la sua intelligenza tattica sono particolarmente preziose nel nuovo sistema di gioco Rossonero, che richiede un attaccante in grado di connettere il centrocampo con l’attacco.

In vista della sfida di venerdì sera contro il Pisa, Gimenez potrebbe tornare titolare. La sua presenza dal primo minuto è attesa, soprattutto se l’attaccante Christopher Nkunku dovesse recuperare almeno per la panchina. Questo permetterebbe ad Allegri di avere una doppia opzione nel reparto avanzato: l’instancabile lavoro del messicano e la possibilità di inserire Nkunku a gara in corso o in caso di necessità.

Il Milan ha bisogno del suo “9 prezioso” per difendere la vetta della classifica e il sacrificio di Gimenez, come sottolinea la Gazzetta, è l’elemento che lo rende un attaccante indispensabile, anche senza la gioia del gol.