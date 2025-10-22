Infortunati Milan, Allegri sorride a metà: lui verso la convocazione, questo lo spiffero da Milanello. Ma c’è ancora un dubbio da sciogliere

Infortunati Milan, Allegri può recuperare Nkunku per il Pisa: sensazioni decisamente positive. Loftus-Cheek ancora in dubbio

La lista degli infortunati in casa Milan resta lunga e complessa, includendo nomi fondamentali come Christian Pulisic e Adrien Rabiot, che dovranno restare ai box ancora per un po’ di tempo. Tuttavia, in vista dell’anticipo di Serie A di venerdì sera a San Siro contro il Pisa, c’è una speranza concreta di recuperare almeno un attaccante: Christopher Nkunku.

Infortunati Milan, le ultime su Nkunku

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport stamattina, spiegando che l’attaccante francese, arrivato in estate dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus, aveva saltato l’ultima partita contro la Fiorentina per un problema al dito del piede rimediato in nazionale. Ora, per fortuna, “sta molto meglio, il dolore è stato quasi superato” e dunque ci sono “buone chance” di vederlo tra i convocati di Max Allegri per venerdì.

Sebbene ieri non abbia ancora lavorato in gruppo, proseguendo il suo lavoro personalizzato, le risposte sono state comunque positive. Il suo recupero sarebbe molto importante per il Milan, offrendo un’opzione in più in attacco contro il Pisa e permettendo al tecnico livornese di schierare dal primo minuto la collaudata coppia Leão-Gimenez.

Dilemma Loftus-Cheek

Se per Nkunku c’è fiducia di rivederlo in campo tra pochi giorni, resta invece ancora in dubbio Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese è alle prese con un affaticamento muscolare e il suo recupero è tuttora difficile.

Oggi è considerata una giornata decisiva per capire se potrà essere o meno a disposizione di Allegri. La speranza di Max è di recuperarlo almeno per la panchina, così da poterlo inserire nella ripresa e dare un po’ di riposo a uno dei centrocampisti titolari che saranno ancora una volta Fofana, Modric e Ricci. La gestione delle risorse, con il calendario fitto, resta la sfida principale per lo staff tecnico Rossonero.