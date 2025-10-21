Infortunio Nkunku, come procede il recupero del giocatore del Milan? Cosa filtra in vista del Pisa. Le ultimissime notizie

Il Milan si prepara a scendere in campo venerdì sera a San Siro contro il Pisa per difendere la testa della classifica. Se da un lato il tecnico Massimiliano Allegri può contare su un Rafael Leao ritrovato, autore di una doppietta decisiva contro la Fiorentina, dall’altro l’infermeria continua a tenere banco, con gli occhi puntati sul recupero di Christopher Nkunku.

Come riporta Tuttosport, l’attaccante francese è il caso più spinoso in vista dell’ottava giornata. Nkunku è alle prese con un doloroso fastidio all’alluce che sta limitando fortemente il suo recupero. La situazione è delicata: il fastidio gli ha impedito di indossare regolarmente le scarpe da calcio negli ultimi giorni, rendendo di fatto impossibile l’allenamento completo con il gruppo.

La presenza di Christopher Nkunku è considerata cruciale da Massimiliano Allegri, che lo vede come un’arma fondamentale per un reparto offensivo ricco di talento. Il DS Igli Tare ha lavorato duramente per portare giocatori di questo calibro a Milano, e ogni assenza pesa sulle scelte tattiche del tecnico. In attesa di capire l’evoluzione del fastidio all’alluce, la squadra si prepara con Santiago Gimenez che, salvo sorprese, dovrebbe essere schierato titolare accanto a Rafael Leao.

La speranza del Milan è che l’infortunio non si riveli più serio del previsto. Insieme a Nkunku, anche Ruben Loftus-Cheek – alle prese con un affaticamento muscolare – è monitorato costantemente, così come Pervis Estupinan. Ma è sul francese che lo staff medico rossonero sta concentrando gli sforzi maggiori per renderlo disponibile, almeno per un ingresso a gara in corso contro il Pisa. La decisione finale verrà presa solo nelle ore immediatamente precedenti l’incontro.