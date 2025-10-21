Infortunati Milan, come stanno Loftus-Cheek, Nkunku ed Estupinan: cosa filtra da Milanello. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan si prepara all’anticipo del venerdì sera, quando a San Siro ospiterà il Pisa con l’unico obiettivo di conquistare i tre punti e conservare la vetta solitaria della classifica.

Per affrontare la sfida, l’allenatore Massimiliano Allegri sembra intenzionato a schierare in attacco la coppia che ha ben figurato in passato. Come riportato da Tuttosport, Santiago Gimenez dovrebbe riprendersi una maglia da titolare in prima linea, supportato dal ritrovato Rafael Leao. Il portoghese, decisivo con una doppietta nella complicata rimonta contro la Fiorentina, è pronto a guidare nuovamente l’offensiva rossonera.

L’infermeria sotto la lente di Allegri e Tare

Al di là delle scelte tattiche, la grande speranza di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare è legata al recupero degli infortunati, elementi fondamentali per il proseguo della stagione. Gli occhi di tutto l’ambiente rossonero sono puntati in particolare su due nomi: Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek.

L’attaccante francese è alle prese con un doloroso fastidio all’alluce che nelle ultime ore gli ha reso impossibile indossare gli scarpini, un problema fastidioso ma che si spera possa risolversi in tempo per un impiego almeno parziale. Per il centrocampista inglese, la situazione appare più legata a un semplice affaticamento muscolare, per il quale la cautela è d’obbligo.

Mentre Igli Tare valuta i movimenti in entrata per gennaio per evitare di trovarsi in emergenza, il focus immediato resta sul recupero di questi top player. Resta invece più incerta la situazione per Pervis Estupinan, uscito malconcio dagli impegni con la Nazionale a causa di un infortunio alla caviglia. La sua disponibilità, anche solo per un posto in panchina, verrà valutata dallo staff medico solo nei prossimi giorni. Allegri attende l’ok per avere più frecce al suo arco in vista del prossimo impegno casalingo.