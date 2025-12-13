Santiago Gimenez, mistero a Milanello: il messicano è clinicamente guarito ma rischia anche la Supercoppa. Spiffero clamoroso

Santiago Gimenez, prosegue il mistero a Milanello: il messicano è clinicamente guarito ma rischia anche la Supercoppa Italiana

Il “mistero Gimenez” continua ad addensarsi su Milanello, mettendo in forte discussione il futuro dell’attaccante rossonero e la sua partecipazione ai prossimi impegni.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Santiago Gimenez si è allenato ancora una volta a parte nella seduta di ieri, nonostante la sua situazione clinica suggerisca un recupero quasi completo.

PAROLE – «Anche ieri si è allenato a parte a Milanello, nonostante da tempo lo staff medico pensi sia clinicamente più o meno recuperato».

Santiago Gimenez, il mistero continua

L’attaccante messicano è fermo da circa un mese e mezzo e la sua assenza prolungata, a fronte del parere positivo dello staff medico, sta generando incertezza e frustrazione. Il fatto che il giocatore continui a lavorare in solitaria alimenta i dubbi sulla sua effettiva condizione e sulla sua volontà di rientrare.

Questa situazione ha conseguenze immediate:

Supercoppa Italiana: Il centravanti rischia seriamente di saltare anche la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, un torneo che il Milan ha cerchiato in rosso per vincere il primo trofeo stagionale. Mercato di Gennaio: La sua inattività, unita al fatto che il giocatore da trenta milioni di euro non ha convinto né ha dato risposte concrete in termini di continuità e gol, rafforza l’ipotesi di una sua cessione a gennaio.

La dirigenza, con Igli Tare e Massimiliano Allegri, è già alla ricerca di un nuovo centravanti (con nomi come Lucca, Zirkzee o Füllkrug in lista). L’uscita di Gimenez, che ha assunto ormai i contorni di un vero e proprio mistero, sarebbe la chiave per finanziare l’arrivo di un “nove” pronto a dare l’assalto allo Scudetto.