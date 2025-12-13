 Santiago Gimenez, mistero a Milanello: il messicano...
Santiago Gimenez, mistero a Milanello: il messicano è clinicamente guarito ma rischia anche la Supercoppa. Spiffero clamoroso

2 ore ago

Santiago Gimenez, prosegue il mistero a Milanello: il messicano è clinicamente guarito ma rischia anche la Supercoppa Italiana

Il “mistero Gimenez” continua ad addensarsi su Milanello, mettendo in forte discussione il futuro dell’attaccante rossonero e la sua partecipazione ai prossimi impegni.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Santiago Gimenez si è allenato ancora una volta a parte nella seduta di ieri, nonostante la sua situazione clinica suggerisca un recupero quasi completo.

PAROLE – «Anche ieri si è allenato a parte a Milanello, nonostante da tempo lo staff medico pensi sia clinicamente più o meno recuperato».

Santiago Gimenez, il mistero continua

L’attaccante messicano è fermo da circa un mese e mezzo e la sua assenza prolungata, a fronte del parere positivo dello staff medico, sta generando incertezza e frustrazione. Il fatto che il giocatore continui a lavorare in solitaria alimenta i dubbi sulla sua effettiva condizione e sulla sua volontà di rientrare.

Questa situazione ha conseguenze immediate:

  1. Supercoppa Italiana: Il centravanti rischia seriamente di saltare anche la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, un torneo che il Milan ha cerchiato in rosso per vincere il primo trofeo stagionale.
  2. Mercato di Gennaio: La sua inattività, unita al fatto che il giocatore da trenta milioni di euro non ha convinto né ha dato risposte concrete in termini di continuità e gol, rafforza l’ipotesi di una sua cessione a gennaio.

La dirigenza, con Igli Tare e Massimiliano Allegri, è già alla ricerca di un nuovo centravanti (con nomi come Lucca, Zirkzee o Füllkrug in lista). L’uscita di Gimenez, che ha assunto ormai i contorni di un vero e proprio mistero, sarebbe la chiave per finanziare l’arrivo di un “nove” pronto a dare l’assalto allo Scudetto.

