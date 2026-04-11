Santiago Gimenez a Radio Tv Serie A: «Per il Milan ho giocato da infortunato ma oggi mi sento più forte di prima. Ringrazio…»

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha parlato a Radio Tv Serie A svelando un importante retroscena sulle sue condizioni

Santiago Gimenez, intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A nel format “ATuPerTu”, ha aperto il suo cuore riguardo ai mesi più difficili della sua avventura rossonera.

L’attaccante messicano ha rivelato di aver stretto i denti per settimane, spinto da un viscerale desiderio di onorare la maglia del Milan nonostante un problema fisico alla caviglia che lo stava tormentando.

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PAROLE – «È stato un periodo difficile, soprattutto perché ero molto felice di poter giocare una stagione intera dall’inizio. Nelle prime giornate ho giocato sempre titolare, ed eravamo primi o secondi ero in campo ma stavo soffrendo. La mia voglia di rappresentare il Milan mi ha spinto a giocare da infortunato, ma a un certo punto il mio corpo mi ha presentato il conto. I risultati degli esami hanno imposto un’operazione, ma famiglia, squadra e compagni mi sono stati vicini, ed oggi mi sento più forte di prima».