Connect with us

HANNO DETTO

Santiago Gimenez, il padre svela: «Sta combattendo da tempo con un problema alla caviglia che va e viene. Sulla gara contro l'Atalanta...»

HANNO DETTO

Buffon e l'aneddoto con Maldini: «Finche puoi gioca». La Leggenda del Milan lo spingeva a continuare. La ricostruzione

HANNO DETTO

Turci su Nkunku: «Può fare la differenza in Serie A ma sul suo acquisto devo sottolineare questa cosa»

HANNO DETTO

Pellegatti fa sognare i tifosi del Milan: «Cardinale sta lavorando ad un progetto incredibile, c'entra anche Galliani. Vi spiego tutto»

HANNO DETTO

Gilardino dopo Il Milan: «Contro la Lazio vogliamo essere propositivi». Merito della prestazione a San Siro

HANNO DETTO

Santiago Gimenez, il padre svela: «Sta combattendo da tempo con un problema alla caviglia che va e viene. Sulla gara contro l’Atalanta…»

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Santiago Gimenez

Santiago Gimenez, il padre dell’attaccante messicano del Milan ha parlato delle condizioni del figlio e del momento dei rossoneri

Ospite negli studi di Fox Sports Messico, Christian Gimenez, papà di Santiago, ha analizzato il momento del figlio e del Milan dopo il pareggio contro l’Atalanta:

CONDIZIONI GIMENEZ – «Primo tempo molto combattuta, con l’Atalanta che ha fatto un po’ meglio. Nel secondo tempo il Milan è andato meglio con l’ingresso di Nkunku, l’ho visto abbastanza bene. Ricci pure sta alzando il suo livello. Santiago ha un problema alla caviglia che va e viene, va e viene… Credo che abbia preso un colpo e per questo ha chiesto il cambio. Non so cosa è successo, non ho potuto parlare con lui».

MOMENTO DEL MILAN – «La partita con il Pisa era fondamentale, hanno perso due punti. Anche se in realtà stavano perdendo e poi hanno addirittura quasi vinto, ma sono usciti dal campo con la sensazione come se avessero perso».

CAVIGLIA GIMENEZ – Ha un problema che va, ci sono quindi momenti in cui è a posto e infatti stava giocando senza nessun problema, e altri giorni in cui torna e sente più o meno dolore. Sinceramente non si sa cos’è… Ha momenti in cui non sente dolore e altri in cui gli fa molto male, è particolare. Prima della partita con l’Atalanta ci ho parlato, stava bene, si sentiva bene».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.