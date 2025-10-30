Santiago Gimenez, il padre svela: «Sta combattendo da tempo con un problema alla caviglia che va e viene. Sulla gara contro l'Atalanta...»

Santiago Gimenez, il padre dell’attaccante messicano del Milan ha parlato delle condizioni del figlio e del momento dei rossoneri

Ospite negli studi di Fox Sports Messico, Christian Gimenez, papà di Santiago, ha analizzato il momento del figlio e del Milan dopo il pareggio contro l’Atalanta:

CONDIZIONI GIMENEZ – «Primo tempo molto combattuta, con l’Atalanta che ha fatto un po’ meglio. Nel secondo tempo il Milan è andato meglio con l’ingresso di Nkunku, l’ho visto abbastanza bene. Ricci pure sta alzando il suo livello. Santiago ha un problema alla caviglia che va e viene, va e viene… Credo che abbia preso un colpo e per questo ha chiesto il cambio. Non so cosa è successo, non ho potuto parlare con lui».

MOMENTO DEL MILAN – «La partita con il Pisa era fondamentale, hanno perso due punti. Anche se in realtà stavano perdendo e poi hanno addirittura quasi vinto, ma sono usciti dal campo con la sensazione come se avessero perso».

CAVIGLIA GIMENEZ – Ha un problema che va, ci sono quindi momenti in cui è a posto e infatti stava giocando senza nessun problema, e altri giorni in cui torna e sente più o meno dolore. Sinceramente non si sa cos’è… Ha momenti in cui non sente dolore e altri in cui gli fa molto male, è particolare. Prima della partita con l’Atalanta ci ho parlato, stava bene, si sentiva bene».