Santiago Gimenez lo sblocca Leao! Il messicano cambia Milan Fiorentina e fa scattare il clic nella testa del portoghese

Santiago Gimenez, l’ingresso in campo del centravanti messicano ha cambiato la partita e sbloccato Rafael Leao

La vittoria in rimonta del Milan contro la Fiorentina ha celebrato il ritorno di un Leão travolgente. Il merito è ovviamente del portoghese, ma l’ingresso in campo di Santiago Gimenez ha spostato in modo cruciale gli equilibri della partita.

L’attaccante messicano, partito dalla panchina solo per via del rientro tardivo dagli impegni con la Nazionale, ha cambiato il volto della partita appena messo piede in campo. La sua presenza ha dato profondità, movimento e riferimenti chiari all’attacco Rossonero, trasformando un Milan statico in una squadra viva, fluida e che alla fine è riuscita a ribaltare il risultato.

Santiago Gimenez sblocca la dimensione offensiva del Milan

Con Gimenez in campo, il Milan ha ritrovato la sua dimensione offensiva naturale. La formazione di Allegri, fino a quel momento bloccata e prevedibile, ha iniziato a muovere meglio il pallone, a crearsi spazio, ma soprattutto a permettere a Rafael Leão di esprimersi al meglio nel suo ruolo preferito da seconda punta.

Sebbene non abbia segnato neanche in questa domenica, Gimenez ha inciso come un vero attaccante. I suoi movimenti senza palla, la capacità di legare il gioco e di attrarre i difensori avversari hanno permesso al Milan di avere più fluidità in fase offensiva. E non va dimenticato che è proprio il “Bebote” a procurarsi il fallo da rigore decisivo, poi realizzato da Leão (anche se avrebbe preferito batterlo lui stesso).

In più, si è visto anche un Gimenez più brillante fisicamente, a conferma del fatto che il messicano stia entrando sempre più in condizione dopo un avvio complicato. Se è questo il vero Santiago, il Milan può guardare al futuro con rinnovato ottimismo, anche perché poi i gol arriveranno da sé. La sua presenza in campo è stata la chiave tattica che ha sbloccato non solo il gioco, ma anche il talento di Leão. Lo riporta TMW.