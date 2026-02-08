Connect with us

Santiago Gimenez, un anno fa la prima gioia in rossonero. E oggi il messicano ha una speranza

Published

1 ora ago

on

By

Santiago Gimenez

Santiago Gimenez, l’attaccante messicano un anno fa realizzò la prima rete della sua avventura in rossonero

L’8 febbraio non è una data qualunque per i tifosi del Milan. Esattamente un anno fa, nel 2025, il Castellani di Empoli faceva da cornice alla nascita di un nuovo idolo: Santiago Gimenez. Appena sbarcato a Milano dal Feyenoord per rinforzare l’attacco rossonero, il messicano impiegò pochissimi giorni per timbrare il cartellino e iniziare a scrivere la sua storia in Serie A.

Il Match: Il Sigillo del Raddoppio

La sfida, valida per la 24ª giornata, fu una prova di forza della squadra di Allegri, capace di scardinare la resistenza toscana nella ripresa:

  • L’apertura di Leão: Dopo un’ora di equilibrio, fu Rafael Leão a sbloccare il match al 68′ con una inzuccata di testa.
  • La “Prima” di Santi: Al minuto 76, ecco il momento più atteso. Gimenez, con il fiuto del gol che lo contraddistingue, trovò la zampata decisiva per lo 0-2 finale, facendo esplodere il settore ospiti e celebrando sotto la pioggia il suo primo centro milanista.
  • Un’eredità pesante: Quel gol non fu solo una rete statistica, ma l’inizio di un percorso che lo ha portato oggi a sperare nel rientro dopo l’operazione alla caviglia.

Il Tabellino (8 Febbraio 2025)

EMPOLI – MILAN 0-2

  • 68′Leão
  • 76′Santiago Gimenez
