Santiago Gimenez, un anno fa la prima gioia in rossonero. E oggi il messicano ha una speranza
Santiago Gimenez, l’attaccante messicano un anno fa realizzò la prima rete della sua avventura in rossonero
L’8 febbraio non è una data qualunque per i tifosi del Milan. Esattamente un anno fa, nel 2025, il Castellani di Empoli faceva da cornice alla nascita di un nuovo idolo: Santiago Gimenez. Appena sbarcato a Milano dal Feyenoord per rinforzare l’attacco rossonero, il messicano impiegò pochissimi giorni per timbrare il cartellino e iniziare a scrivere la sua storia in Serie A.
Il Match: Il Sigillo del Raddoppio
La sfida, valida per la 24ª giornata, fu una prova di forza della squadra di Allegri, capace di scardinare la resistenza toscana nella ripresa:
- L’apertura di Leão: Dopo un’ora di equilibrio, fu Rafael Leão a sbloccare il match al 68′ con una inzuccata di testa.
- La “Prima” di Santi: Al minuto 76, ecco il momento più atteso. Gimenez, con il fiuto del gol che lo contraddistingue, trovò la zampata decisiva per lo 0-2 finale, facendo esplodere il settore ospiti e celebrando sotto la pioggia il suo primo centro milanista.
- Un’eredità pesante: Quel gol non fu solo una rete statistica, ma l’inizio di un percorso che lo ha portato oggi a sperare nel rientro dopo l’operazione alla caviglia.
Il Tabellino (8 Febbraio 2025)
EMPOLI – MILAN 0-2
- 68′ ⚽ Leão
- 76′ ⚽ Santiago Gimenez
