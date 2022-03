Santacroce: «I calciatori come Ibrahimovic ti fanno vincere gli scudetti»

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha sottolineato l’impatto che potrebbe avere Ibrahimovic nella corsa scudetto

Fabiano Santacroce, intervenuto a TMW Radio, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e dell’incidenza dello svedese sulla corsa scudetto. Le sue parole:

«In campo non scendono gli allenatori, la palla magari non va nello stesso punto in cui avevi provato. I gesti come Ibra che perde tempo ti fanno vincere le partite».