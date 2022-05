Sannino: «Dybala lo vedrei bene al Milan». Ecco le sue parole

Giuseppe Sannino ha parlato ai microfoni di TMW del futuro di Paulo Dybala e di Milan. Ecco le sue parole:

«Dybala nasce punta in Argentina, a Palermo era così. Al Milan giocherebbe in un modulo adatto a lui. Nell’Inter non potrà mai fare la mezzala, non è uno come Barella o Brozovic e lo vedo solo seconda punta».