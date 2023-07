Tonali sullo scudetto: «Un’annata fantastica, è stata una bella lotta». Le parole dell’ex centrocampista rossonero

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni canali ufficiali del Newcastle dello scudetto vinto con la maglia del Milan. Ecco le parole del centrocampista azzurro:

«Un’annata fantastica. Ogni partita era come se fosse una finale. In ogni partita bisognava vincere per arrivare alla fine e mancavano circa 10 partite al traguardo. E’ stata una lotta bella, sportiva, che ci ha premiato per quanto fatto durante tutto il campionato».

