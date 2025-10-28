San Siro Milan, nuovo annuncio improvviso del Sindaco Sala: l’ha detto pochi minuti fa. Le ultimissime notizie sui rossoneri

La lunga e complessa vicenda della cessione dello stadio San Siro sembra essere giunta a una svolta imminente. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha fornito un aggiornamento cruciale che riguarda direttamente il futuro dell’impianto, un tema centrale per le strategie sia del Milan di Gerry Cardinale che dell’Inter.

Come riportato dall’agenzia di stampa Agenzia Nova, il sindaco ha annunciato che l’atto notarile per la vendita dello stadio è atteso a brevissimo. «Entro venerdì il rogito per la vendita dello stadio San Siro», ha dichiarato Sala.

L’affermazione del primo cittadino milanese suggella mesi di trattative e discussioni tra le parti coinvolte, in particolare il Comune di Milano e i club che utilizzano l’impianto. Sala ha confermato che gli ultimi dettagli burocratici sono in corso di definizione proprio in queste ore, coinvolgendo tutte le figure necessarie per la finalizzazione dell’accordo.

«Ci stiamo lavorando in queste ore con il notaio e con le squadre», ha affermato il sindaco, sottolineando la fase conclusiva del processo.

Questa notizia ha un peso enorme sul futuro del Milan. Come dichiarato dallo stesso Cardinale nel podcast The Varsity, il progetto del nuovo stadio è un pilastro fondamentale della strategia RedBird per colmare il gap economico con la Premier League. La vendita di San Siro, pur essendo un passaggio intermedio, è fondamentale per sbloccare i successivi investimenti infrastrutturali e accelerare i piani.

Per il Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare, risolvere la questione San Siro significa poter investire con maggiore certezza nel potenziamento della squadra, essenziale per rimanere competitivi in campionato (dove il Milan è attualmente terzo) e nelle competizioni europee.

L’attesa è dunque concentrata sui prossimi giorni: entro venerdì, il futuro dello storico stadio e le strategie infrastrutturali dei due club milanesi potrebbero ricevere la loro definitiva consacrazione ufficiale.