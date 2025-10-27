Cardinale lancia il Milan: «Cashflow positivo negli ultimi tre anni. Abbiamo reinvestito tutto nel mercato. La nostra rivale è la Premier League. Sul nuovo stadio...»

Cardinale, proprietario del Milan, ha parlato del momento dei rossoneri e del progetto futuro legato allo stadio e non solo: le dichiarazioni

Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Milan, ha spiegato la sua strategia finanziaria e sportiva per il club rossonero in un’intervista a The Varsity. Il suo obiettivo è chiaro: portare il Milan ai vertici europei, con la Premier League come vero metro di paragone.

Cardinale: investimenti e cashflow storico

Cardinale ha evidenziato il successo della sua gestione finanziaria:

PAROLE – «Nei 3 anni al Milan, siamo stati significativamente in cashflow positivo per la prima volta in 17 anni».

Il proprietario ha sottolineato che questi fondi non vengono “intascatati”, ma reinvestiti immediatamente per rafforzare la squadra:

PAROLE – «Cosa faccio con quei soldi? Non me li intasco. Li prendo e li rimetto nella squadra. Abbiamo speso in questo mercato estivo più di ogni altra squadra in Serie A».

Il nuovo stadio e la sfida alla Premier

La costruzione di un nuovo stadio è un pilastro della strategia di crescita, non un mero strumento per generare profitto personale:

PAROLE – «Costruiremo un nuovo stadio. Perché? Non è per intascarmi i soldi».

L’infrastruttura, in stile americano, è vista come l’unico modo per colmare il divario economico con il calcio inglese:

PAROLE – «Quello stadio dovrebbe consentirci di trasformare il profilo finanziario del Milan in quello di una squadra di Premier. La competizione qui non sono le altre 19 squadre di Serie A, è la Premier».

Cardinale ribadisce così la sua visione a lungo termine, puntando a una stabilità finanziaria che supporti le ambizioni sportive del Milan a livello globale.