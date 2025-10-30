San Siro Milan, annuncio in diretta di Sala: «Fino a questa data sarà da considerare lo stadio di Milano». Le ultimissime notizie

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto il punto sull’organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, intervenendo ai microfoni di Rtl 102.5 e rassicurando sulla tempistica dei lavori.

«Siamo in tempo», ha dichiarato Sala, spiegando l’approccio adottato nel capoluogo lombardo: «A Milano abbiamo scelto di non realizzare direttamente le opere, ma di chiedere al privato, come per il palazzetto di Santa Giulia e il Villaggio olimpico, che sono nei tempi».

Nonostante i progressi, il sindaco ha ammesso che la gestione degli extra costi richiede impegno. «Abbiamo il problema degli extra costi che stiamo gestendo con fatica, ma dopo la lezione di Expo sono abbastanza tranquillo, tutto poi si allinea», ha aggiunto, mostrando fiducia nella capacità organizzativa della città.

Il focus dell’intervista si è poi spostato sulla cerimonia di inaugurazione dei Giochi, prevista per il 6 febbraio 2026. L’evento si terrà nello storico stadio di San Siro, destinato a una parziale demolizione futura per far spazio al nuovo impianto di Inter e Milan.

Sala ha voluto sottolineare l’importanza simbolica di questa scelta per lo stadio meneghino. «Fino al 2031 sarà lo stadio di calcio di Milano. Le Olimpiadi è la prima volta che arrivano a Milano e la quarta in Italia, quindi mi sembra un bel passaggio per San Siro», ha concluso il sindaco. L’inaugurazione a San Siro assume così un duplice significato: un traguardo per la città ospitante e un tributoall’«icona» del calcio milanese prima della sua trasformazione, un addio ai grandi eventi in un’ottica di cambiamento urbano che dovrà portare al nuovo stadio entro il 2031 anche in vista della candidatura per gli Europei 2032.