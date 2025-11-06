San Siro Milan, dal rogito all’inchiesta della Procura sulla turbativa d’asta: quella di ieri è stata una giornata storica. La ricostruzione

San Siro Milan, quella di ieri è stata una giornata storica con l’avvenuto rogito per lo stadio ma scatta subito l’inchiesta della Procura

La giornata di ieri, mercoledì 5 novembre, è entrata nella storia della città di Milano. Dopo una discussione iniziata nelle prime ore del mattino in uno studio notarile, è arrivata la firma sul rogito che consegna ufficialmente lo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro ai due club meneghini.

Milan e Inter hanno acquistato l’area per una cifra complessiva di 197 milioni di euro. L’acquisizione comprende non solo lo storico impianto, ma anche «tutte le aree circostanti» dove sorgerà il nuovo stadio e un progetto di riqualificazione che include «sedi dei rispettivi club, centri commerciali, ristoranti e tanto altro ancora». L’obiettivo è chiaro: rivalutare interamente l’area di San Siro.

San Siro Milan, l’ombra dell’indagine per turbativa d’asta

Nonostante l’entusiasmo per il passo storico, la notizia è stata subito accompagnata da un risvolto legale. Come titola in prima pagina Il Corriere dello Sport, è stata avviata una «Indagine della Procura per turbativa d’asta».

L’indagine è stata richiesta dal cittadino Claudio Trotta, noto promoter del Comitato Sì Meazza. Trotta ha sollevato dubbi sulle procedure, dichiarando di «non aver potuto fare una offerta per lo stadio per le tempistiche troppo strette».

Questo elemento aggiunge un’ombra giuridica all’operazione, la cui regolarità sarà ora esaminata dalla Procura di Milano, pur non inficiando, al momento, la validità della firma del rogito tra i club e il Comune.