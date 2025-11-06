Connect with us

News

San Siro Milan, dal rogito all'inchiesta della Procura sulla turbativa d'asta: quella di ieri è stata una giornata storica. La ricostruzione

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Allegri a caccia di un nove per gennaio! Sabato a Parma incrocio con vista sul futuro? Spunta il nome a sorpresa

News

Prime pagine quotidiani sportivi – 6 novembre 2025

News

Convocati Serbia per le sfide con Inghilterra e Lettonia: la scelta di Paunovic su Pavlovic

News

Marsiglia Atalanta 0-1: decide una perla di Samardzic in pieno recupero. Il resoconto del match

News

San Siro Milan, dal rogito all’inchiesta della Procura sulla turbativa d’asta: quella di ieri è stata una giornata storica. La ricostruzione

Milan news 24

Published

54 secondi ago

on

By

San Siro

San Siro Milan, quella di ieri è stata una giornata storica con l’avvenuto rogito per lo stadio ma scatta subito l’inchiesta della Procura

La giornata di ieri, mercoledì 5 novembre, è entrata nella storia della città di Milano. Dopo una discussione iniziata nelle prime ore del mattino in uno studio notarile, è arrivata la firma sul rogito che consegna ufficialmente lo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro ai due club meneghini.

Milan e Inter hanno acquistato l’area per una cifra complessiva di 197 milioni di euro. L’acquisizione comprende non solo lo storico impianto, ma anche «tutte le aree circostanti» dove sorgerà il nuovo stadio e un progetto di riqualificazione che include «sedi dei rispettivi club, centri commerciali, ristoranti e tanto altro ancora». L’obiettivo è chiaro: rivalutare interamente l’area di San Siro.

San Siro Milan, l’ombra dell’indagine per turbativa d’asta

Nonostante l’entusiasmo per il passo storico, la notizia è stata subito accompagnata da un risvolto legale. Come titola in prima pagina Il Corriere dello Sport, è stata avviata una «Indagine della Procura per turbativa d’asta».

L’indagine è stata richiesta dal cittadino Claudio Trotta, noto promoter del Comitato Sì Meazza. Trotta ha sollevato dubbi sulle procedure, dichiarando di «non aver potuto fare una offerta per lo stadio per le tempistiche troppo strette».

Questo elemento aggiunge un’ombra giuridica all’operazione, la cui regolarità sarà ora esaminata dalla Procura di Milano, pur non inficiando, al momento, la validità della firma del rogito tra i club e il Comune.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.