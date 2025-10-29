Connect with us

San Siro venduto! Trattative in corso con Milan e Inter per questo motivo. Ultime

San Siro

San Siro verso la vendita: non più biglietti omaggio per i politici? Sono in corso trattative sul tema con Milan e Inter

La vendita dello stadio di San Siro dal Comune di Milano a Milan e Inter potrebbe mettere fine alla distribuzione di biglietti omaggiodestinati ai politici di Palazzo Marino e alle associazioni che ne fanno richiesta per assistere a partite o concerti al Meazza. Una volta completato il passaggio di proprietà, l’attuale convenzione tra Comune e società sportive decadrà.

Secondo quanto riportato dal Giorno, al momento non è stato ancora definito alcun nuovo accordo riguardo ai biglietti gratuiti o ad altri aspetti legati alla gestione dell’impianto. In pratica, una volta firmato l’atto di vendita, i pass gratuiti per sindaco, assessori e consiglieri comunali saranno annullati.

San Siro, derby sospeso e linea dura di Oaktree

Nei giorni scorsi alcuni segnali hanno confermato che un nuovo accordo non è stato ancora raggiunto. Come riferito da Calcio e Finanza, sul sito del Comune, nella sezione dedicata all’iscrizione per l’estrazione dei biglietti omaggio per il derby Inter-Milan del 23 novembre, è comparsa la scritta «estrazione sospesa». La nota motivava così: «Vista la cessione dello stadio Meazza alle società Inter e Milan, terminano le condizioni della concessione. Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti». Quella schermata è poi stata rimossa, ma la questione resta apertissima.

In teoria e in pratica, una volta divenuti proprietari dell’impianto, Milan e Inter potrebbero decidere di non concedere più alcun biglietto gratuito al Comune. Fino ad oggi, l’amministrazione li riceveva in virtù della proprietà pubblica e di una convenzione con la società M-I Stadio.

Secondo indiscrezioni, il fondo Oaktree – azionista di maggioranza dell’Inter – sarebbe orientato su una linea rigida: niente o pochissimi omaggi per l’amministrazione comunale. Le trattative sono tuttavia ancora in corso.

Se non verrà raggiunto un accordo in tempi brevi, per gli eventi successivi al rogito i rappresentanti di Palazzo Marino e le associazioni non potranno più contare su alcun biglietto gratuito. La cessione definitiva del Meazza a Milan e Inter rischia di cambiare davvero le regole del gioco.

