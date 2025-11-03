Connect with us

News

San Siro fortino del Milan di Allegri: i dati non mentono, i rossoneri implacabili tra le mura amiche in questa stagione

News

San Siro, settimana decisiva: il rogito con Milan e Inter a rischio vincolo. Slittamento per questioni tecniche finanziarie. Gli aggiornamenti

News

Milan Roma, vittoria decisiva a San Siro: Leao firma l'assist e festeggia sui social - FOTO

News

Modric inesauribile: decima partita di fila da titolare. Dati impressionanti per qualità e quantità. Luka sempre più leader del Milan

News

Pioli, clima teso con la Fiorentina: retroscena sulle dimissioni, i Viola se le aspettavano per un motivo. La ricostruzione

News

San Siro fortino del Milan di Allegri: i dati non mentono, i rossoneri implacabili tra le mura amiche in questa stagione

Milan news 24

Published

3 minuti ago

on

By

Milan

San Siro si sta rivelando un vero e proprio fortino per il Milan di Massimiliano Allegri: i dati sui rossoneri non mentono

Il Milan si è regalato una vittoria importante contro la Roma (1-0) grazie al gol decisivo di Pavlović, su assist di Leão, e alla parata di «Magic Mike Maignan» sul rigore di Dybala. Una «prestazione solida» che permette ai rossoneri di mantenere il passo, rilanciandosi in pieno vertice in classifica.

San Siro, numeri e magia

I numeri confermano il momento positivo del Milan:

  • Il Milan ha vinto quattro delle più recenti cinque gare interne di Serie A (1N), un trend nettamente in crescita rispetto alle cinque precedenti (solo 2 successi).
  • I rossoneri hanno subito al massimo sette reti nelle prime dieci gare stagionali di Serie A. È la prima volta che accade dalla stagione 2008/09 (sette anche in quel caso), a testimonianza della ritrovata solidità difensiva.
Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.