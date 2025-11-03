News
San Siro fortino del Milan di Allegri: i dati non mentono, i rossoneri implacabili tra le mura amiche in questa stagione
San Siro si sta rivelando un vero e proprio fortino per il Milan di Massimiliano Allegri: i dati sui rossoneri non mentono
Il Milan si è regalato una vittoria importante contro la Roma (1-0) grazie al gol decisivo di Pavlović, su assist di Leão, e alla parata di «Magic Mike Maignan» sul rigore di Dybala. Una «prestazione solida» che permette ai rossoneri di mantenere il passo, rilanciandosi in pieno vertice in classifica.
San Siro, numeri e magia
I numeri confermano il momento positivo del Milan:
- Il Milan ha vinto quattro delle più recenti cinque gare interne di Serie A (1N), un trend nettamente in crescita rispetto alle cinque precedenti (solo 2 successi).
- I rossoneri hanno subito al massimo sette reti nelle prime dieci gare stagionali di Serie A. È la prima volta che accade dalla stagione 2008/09 (sette anche in quel caso), a testimonianza della ritrovata solidità difensiva.