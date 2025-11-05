San Siro, il cronoprogramma dopo il rogito odierno: ecco quando inizieranno i lavori per la realizzazione del nuovo impianto

San Siro, dopo il rogito odierno al via il cronoprogramma: ecco quando inizieranno i lavori per la realizzazione del nuovo impianto

Mercoledì 5 novembre è stata una giornata-chiave per lo stadio di Milan e Inter. I due club hanno firmato il rogito per il passaggio di proprietà dello Stadio Meazza dal Comune di Milano alle due società, che sono così diventate proprietarie dell’impianto sportivo.

Questa firma è arrivata in extremis, a dieci giorni dall’ultima data utile, ovvero il 10 novembre, giorno in cui sarebbe scattato il vincolo per i 70 anni del secondo anello. I prossimi step, come riporta Calciomercato.com, saranno di natura economica, e successivamente inizieranno i lavori.

San Siro, il progetto e le tappe: nuova struttura nel 2031

La prima rata versata al Comune è stata di 73 milioni di euro. La vera svolta è prevista a partire dal 2027, quando scatterà la prima fase di costruzione del nuovo stadio. L’impianto avrà una capienza di 71.500 posti e sarà pronto nel 2031. In quell’anno inizieranno i lavori di demolizione di San Siro, del quale rimarrà solo una piccola parte che verrà trasformata in un museo.

Tra il 2032 e il 2035 partirà il percorso di rifunzionalizzazione dell’area del Meazza, un investimento complessivo da 1,2 milioni di euro.

Benefici economici e soddisfazione dei club

Dopo sei anni di iter burocratici, Inter e Milan hanno compiuto un passo fondamentale. Le due società sono molto soddisfatte per i futuri benefici: i ricavi del matchday saranno moltiplicati. Uno stadio moderno, infatti, garantisce «proventi tra i 50 e i 70 milioni di euro all’anno per ogni club». Per la progettazione architettonica del nuovo impianto, tuttavia, serve ancora tempo.