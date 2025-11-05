MN24 – San Donato Milan, cosa succede dopo l’acquisto di San Siro? Idea suggestiva sul piatto. A cosa sta pensando il club rossonero

San Donato Milan, idea suggestiva dopo l’acquisto di San Siro da parte del club nella giornata odierna: a cosa stanno pensando i rossoneri

Dopo la storica firma del rogito che ha sancito il passaggio di proprietà dello Stadio Meazza dal Comune di Milano a Milan e Inter, lo scenario immobiliare per i rossoneri cambia radicalmente.

Con l’acquisizione di San Siro e delle aree limitrofe, per il Milan «non è più necessario inseguire l’opzione stadio a San Donato Milanese», un progetto che aveva rappresentato un piano B negli anni di stallo.

San Donato Milan, la novità del bilancio: un’arena sportiva ridotta

Tuttavia, il futuro dell’area del Meazza non si limita solo al nuovo stadio principale. Seguendo quanto scritto nel documento del bilancio 2024-2025 del Milan, emerge una strategia interessante e parallela, come riporta Milannews24.

C’è la possibilità de «la realizzazione di un’arena sportiva, di dimensioni più ridotte rispetto all’originario stadio». Questa struttura secondaria è ipotizzata con circa «18.000 posti contro gli oltre 70.000 previsti dallo stadio» principale.

L’obiettivo di questa arena più piccola sarebbe duplice: creare una struttura flessibile e redditizia che, «grazie ad eventi sportivi e di altro genere, possa remunerare in modo soddisfacente gli investimenti effettuati».

Questa pianificazione dimostra la volontà del Milan di massimizzare il potenziale economico e funzionale dell’area di San Siro, creando un vero e proprio polo multifunzionale capace di generare ricavi non solo nei giorni delle partite.