San Donato Milan, Cardinale ha le idee chiare: progetto a tinte rossonere anche senza stadio. I dettagli

San Donato Milan, Gerry Cardinale vuole portare avanti un progetto a tinte rossonere nell’area interessata anche senza nuobo stadio

Il ritorno del Milan al progetto condiviso con l’Inter per il nuovo stadio nell’area di San Siro — suggellato dal rogito per l’acquisto del Meazza firmato a fine 2025 — non comporterà l’abbandono degli investimenti fatti a San Donato Milanese. Nonostante le recenti inchieste giudiziarie che hanno lambito Palazzo Marino e alcuni consulenti del club, la strategia di Gerry Cardinale per l’area San Francesco è più viva che mai.

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Come riportato da Il Cittadino e confermato dalle ultime indiscrezioni di aprile 2026, il terreno acquistato per 40 milioni di euro tramite la controllata SportLifeCity rimane una priorità assoluta, ma con una nuova vocazione: ospitare un’arena polifunzionale all’avanguardia.

San Donato Milan e l’alternativa a Malpensa: l’arena dei sogni

Il progetto, dal valore stimato di 400 milioni di euro, vedrebbe la nascita di un palazzetto destinato a diventare il fulcro milanese della nuova NBA Europe, la competizione continentale che prenderà forma tra il 2027 e il 2028. Sebbene nelle scorse ore siano circolate voci su un interesse di RedBird per l’area di Malpensa Fiere, la Camera di Commercio di Varese ha smentito ufficialmente contatti diretti con Cardinale.

Questo rafforza l’ipotesi San Donato: fonti vicine al club confermano la volontà di valorizzare l’investimento del 2024 realizzando un polo sportivo d’eccellenza che non sia “solo” calcio. Il confronto tra i rappresentanti del Milan e l’amministrazione del sindaco Francesco Squeri prosegue serrato, con la possibile presentazione di una proposta ufficiale già entro la fine di aprile 2026.