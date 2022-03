Salvatore Bagni: «Il Milan ha vinto con merito a Napoli, sono molto deluso»

Salvatore Bagni, opinionista ed ex Napoli, ha analizzato la vittoria del Milan al Maradona contro il Napoli: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Radio Marte, Salvatore Bagni ha riconosciuto i meriti del Milan nella vittoria di Napoli:

«Sono più che triste, deluso. L’ennesima prova fallita. Barcellona mi sta bene, Cagliari mi sta bene, Lazio primo tempo mi sta bene. Il nostro girone di ritorno prevedeva Inter e Milan in casa, la Juventus fuori quando loro non erano una squadra. Sono mancate proprio le basi. Quando giocavo io anche perdendo il campionato il 150% lo davamo, creando magari qualcosa di diverso dal gioco. L’euforia che doveva esserci dopo la vittoria con la Lazio non c’è stata, soltanto nel quarto d’ora iniziale. Mancato tutto. Ieri il Milan stava meglio di noi in campo, non ci ha dato chance di giocare tra le linee. Molti si sono nascosti e non è la prima volta purtroppo. Quando stavamo bene dopo il palleggio affondavamo, ora invece con il palleggio stiamo lì. Non siamo più efficaci, anche fisicamente. Pioli l’ha incartata facendo giocare un centrocampista in più e togliendo Brahim Diaz. Il Milan ha meritato di vincere, noi non abbiamo mai dato l’impressione di poterla vincere questa partita. Buttavamo il pallone su Osimhen ma così non va».