Salernitana-Milan, Tonali: il rossonero portafortuna che segna un record personale. Due dati sul numero otto rossonero

Assist e gol. Questo il bilancio di Sandro Tonali dopo il match contro Salernitana, ma non solo: ecco due ulteriori dati, riportati da acmilan.com.

– I rossoneri hanno vinto tutte sei le gare di campionato nelle quali ha segnato Tonali.

– Per la prima volta in carriera in Serie A, Tonali ha realizzato un gol e fornito un assist nello stessa partita. Tre dei cinque assist in rossonero di Sandro sono stati per gol di Leão.