Salernitana Milan: Giroud sfida l’amico sosia Costil

Sfida tra amici sosia. Stasera in Salernitana Milan sfida particolare per Giroud: avrà contro tra i vari il connazionale Costil. Tra i due c’è una certa somiglianza:

con le foto di entrambi ormai confrontate sui social tra il divertimento di tifosi e sportivi. Sarà quasi come dire “Giroud contro Giroud” Per l’incredibile dettagli fisici del viso, taglio di occhi e capelli del portiere granata e il rossonero. In estate l’estremo difensore rivelò: «A Roma mi hanno scambiato per lui»