Saelemaekers e la sfida speciale contro la Roma: particolare statistica legata all’esterno belga del Milan. Il dato

Saelemaekers non vivrà solo da ex la sfida di questa sera tra Milan e Roma: particolare statistica del belga legata al club giallorosso

Le statistiche in Serie A vedono il Milan in leggero vantaggio storico sulla Roma: i rossoneri sono rimasti «imbattuti in 10 delle ultime 11 sfide» in campionato (6 vittorie, 4 pareggi). Tuttavia, il Milan ha perso la gara più recente (3-1 all’Olimpico lo scorso 18 maggio). I giallorossi, con una vittoria stasera, potrebbero ottenere almeno due successi di fila contro il Milan per la prima volta da un filotto di quattro vittorie tra il 2016 e il 2017.

La partita sarà speciale per Alexis Saelemaekers. Come riportato da Opta facts, la Roma è la squadra contro cui il belga ha realizzato più gol in Serie A: tre.

Quella giallorossa è stata anche la formazione contro cui l’esterno rossonero ha segnato il maggior numero di reti in una singola stagione nel torneo: ben sette in 22 presenze nel 2024/25.