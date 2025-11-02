Connect with us

Saelemaekers e la sfida speciale contro la Roma: particolare statistica legata all'esterno belga del Milan. Il dato

Milan Roma, Allegri senza Santiago Gimenez: non convocato per l'infortunio alla caviglia. Il messicano salta il derby di mercato con Dovbyk

Calciomercato Milan, Saelemaekers porta Solet? Clamoroso intreccio con l'esterno belga, c'è lo scenario per gennaio

Milan Roma: è match-day a San Siro! Allegri sfida Gasperini nello scontro diretto per l'alta classifica

Mercato Milan, retroscena Saelemaekers! Allegri decisivo e Roma beffata. Intanto Pellegrini... Ultimissime

10 minuti ago

Saelemaekers

Saelemaekers non vivrà solo da ex la sfida di questa sera tra Milan e Roma: particolare statistica del belga legata al club giallorosso

Le statistiche in Serie A vedono il Milan in leggero vantaggio storico sulla Roma: i rossoneri sono rimasti «imbattuti in 10 delle ultime 11 sfide» in campionato (6 vittorie, 4 pareggi). Tuttavia, il Milan ha perso la gara più recente (3-1 all’Olimpico lo scorso 18 maggio). I giallorossi, con una vittoria stasera, potrebbero ottenere almeno due successi di fila contro il Milan per la prima volta da un filotto di quattro vittorie tra il 2016 e il 2017.

La partita sarà speciale per Alexis Saelemaekers. Come riportato da Opta facts, la Roma è la squadra contro cui il belga ha realizzato più gol in Serie A: tre.

Quella giallorossa è stata anche la formazione contro cui l’esterno rossonero ha segnato il maggior numero di reti in una singola stagione nel torneo: ben sette in 22 presenze nel 2024/25.

