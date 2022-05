Saelemaekers: «Spero di crescere ancora tanto in questa squadre e questo club». Le parole del centrocampista rossonero

Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di TLN del suo arrivo al Milan e del suo futuro. Ecco le parole del calciatore rossonero:

«Penso che sono arrivato in punta di piedi. Non era facile, ma ho fatto il mio lavoro, sono cresciuto piano piano e ho ascoltato il mister. Quello che ho fatto, oggi, si vede. Spero di crescere ancora tanto in questa squadra e questo club».