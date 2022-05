Saelemaekers: «Siamo un gruppo giovane ed unito. Mai visto un gruppo così». Le parole del calciatore rossonero

Alexis Saelemakers ha parlato del campionato del Milan, di mister Pioli e del proprio futuro ai microfoni di TLN. Queste le parole del calciatore rossonero:

SULL’ARRIVO – «Penso che sono arrivato in punta di piedi. Non era facile, ma ho fatto il mio lavoro, sono cresciuto piano piano e ho ascoltato il mister. Quello che ho fatto, oggi, si vede. Spero di crescere ancora tanto in questa squadra e questo club»

SULLA SQUADRA – «Siamo un gruppo unito, tutti parlano assieme. Da quando gioco, non ho mai visto un gruppo così unito. La nostra forza è quello che aiuta ogni settimana sul campo»

SUL LEADER – «E’ un gruppo giovane, quindi queste persone sono importante per noi, sono degli esempi. La loro carriera è piena di trofei, e sogniamo tutti di fare come loro. Ci aiutano anche nel punto mentale: quando siamo nei momenti difficili possiamo parlare con loro, sono sempre al nostro fianco per aiutarci e sono dei grandi campioni. Siamo contenti di averli con noi e non contro»

SU TONALI – «Anche Sandro è arrivato in punta di piedi, doveva abiutarsi al gioco della squadra. Sta facendo vedere le sue qualità, cresce ogni partita e aiuta tanto la squadra. E’ diventato importante per noi»

SU SASSUOLO-MILAN – «C’è pressione, ma positiva. Non era una partita facile (all’andata), ma ora è da dimenticare. Siamo un gruppo più forte rispetto a 5 mesi fa, ora ci mettiamo il cuore e l’anima e possiamo fare qualcosa di bello. Se mi avessero detto, 10 anni fa, che avrei potuto vincere uno scudetto al Milan non ci avrei mai creduto. Per me e per altri tanti giocatori che ancora non hanno vinto. Ho parlato anche con Zlatan e mi aveva detto che ogni trofeo vinto era qualcosa di straordinario. Spero di vincere col Milan».