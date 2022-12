Saelemaekers: «Siamo quasi pronti per la ripresa del campionato». Le parole dell’esterno rossonero

Alexis Saelemakers ha parlato ai microfoni di Sky Sport del gruppo e di come si sente. Ecco le parole dell’esterno belga del Milan:

«Personalmente mi sento molto bene, è stato un periodo difficile per me, però ho lavorato tanto. Ieri mi sa che ho fatto una buona prestazione e sono veramente contento. Parlando della squadra, siamo ottimisti perché abbiamo fatto un grande lavoro già qua in ritiro e siamo quasi pronti per la ripresa del campionato».