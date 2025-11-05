Connect with us

HANNO DETTO

Saelemaekers e il grande amore per il Milan: «Non posso nasconderlo». Il belga vuole restare a vita dopo il ritorno in rossonero

HANNO DETTO

Infortunati Milan, Moretto fa chiarezza: ritorno previsto per quella partita. Spifferi importanti da Milanello

HANNO DETTO

Gasperini torna su Milan Roma: «Gol di Pavlovic? C'è anche la bravura dell'avversario da considerare, avete visto cosa ha fatto?»

HANNO DETTO

Saelemaekers si apre ai microfoni di Sport Mediaset! Dallo Scudetto ad Allegri: le parole

HANNO DETTO

Leao Milan, le parole di Viviano di elogio al portoghese! Ma c'è un 'però'... le parole

HANNO DETTO

Saelemaekers e il grande amore per il Milan: «Non posso nasconderlo». Il belga vuole restare a vita dopo il ritorno in rossonero

Milan news 24

Published

6 minuti ago

on

By

Saelemaekers

Saelemaekers ha annunciato a chiare parole la netta volontà di rinnovare il contratto con il Milan attualmente in scadenza a giugno del 2027

Alexis Saelemaekers è emerso come uno dei grandi protagonisti dell’ottimo inizio di stagione del Milan. Dopo due anni in prestito, il belga è tornato a Milanello, fortemente voluto da Massimiliano Allegri che lo sta schierando sempre titolare sulla fascia destra. Il numero 56 rossonero ha parlato di questo suo ritorno e della stagione in un’intervista esclusiva a Sport Mediaset.

Interrogato sul suo futuro e sul contratto in scadenza nel 2027, Saelemaekers non ha nascosto i suoi sentimenti:

«Penso che non posso nascondere il mio amore per il Milan», ha dichiarato l’esterno.

Il belga ha poi aggiunto che, nonostante il forte desiderio di rimanere «qui a vita», la decisione finale spetta al club: «ovviamente a oggi la cosa che devo fare è dare il massimo sul campo. Poi sarà la società a decidere se mi vogliono tenere». La sua promessa è chiara: «Fin quando indosserò questa maglia darò il massimo in ogni partita».

LE DICHIARAZIONI DI SAELEMAEKERS

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.