Saelemaekers e il grande amore per il Milan: «Non posso nasconderlo». Il belga vuole restare a vita dopo il ritorno in rossonero

Saelemaekers ha annunciato a chiare parole la netta volontà di rinnovare il contratto con il Milan attualmente in scadenza a giugno del 2027

Alexis Saelemaekers è emerso come uno dei grandi protagonisti dell’ottimo inizio di stagione del Milan. Dopo due anni in prestito, il belga è tornato a Milanello, fortemente voluto da Massimiliano Allegri che lo sta schierando sempre titolare sulla fascia destra. Il numero 56 rossonero ha parlato di questo suo ritorno e della stagione in un’intervista esclusiva a Sport Mediaset.

Interrogato sul suo futuro e sul contratto in scadenza nel 2027, Saelemaekers non ha nascosto i suoi sentimenti:

«Penso che non posso nascondere il mio amore per il Milan», ha dichiarato l’esterno.

Il belga ha poi aggiunto che, nonostante il forte desiderio di rimanere «qui a vita», la decisione finale spetta al club: «ovviamente a oggi la cosa che devo fare è dare il massimo sul campo. Poi sarà la società a decidere se mi vogliono tenere». La sua promessa è chiara: «Fin quando indosserò questa maglia darò il massimo in ogni partita».

LE DICHIARAZIONI DI SAELEMAEKERS