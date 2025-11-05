Saelemaekers si apre ai microfoni di Sport Mediaset! Dallo Scudetto ad Allegri: le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Alexis Saelemaekers, l’esterno belga tornato a essere un pilastro del Milan, si è raccontato in un’intervista esclusiva a Sport Mediaset, parlando del suo ottimo inizio di stagione e del ritrovato spirito dei rossoneri. Il numero 56 del Diavolo, rientrato dal prestito con la Roma e fortemente voluto dal nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, ha sottolineato come la squadra abbia ritrovato la sua vera identità.

✨ Ritorno al Passato: Spirito di Famiglia e Crescita

Saelemaekers ha parlato senza mezzi termini di rinascita rossonera: “Penso che quest’anno stiamo vedendo di nuovo la vera faccia del Milan.” Dopo le difficoltà della scorsa stagione, la chiave è stata la ripartenza su “buone basi” e con un gruppo unito, cementato da un forte spirito di famiglia.

L’esterno ha anche sottolineato la sua maturazione personale e il suo nuovo ruolo. Nonostante i due anni trascorsi in prestito, si sente uno dei “vecchi” dello spogliatoio, con la responsabilità di trasmettere ai nuovi e ai giovani talenti come Strahinja Pavlović e Rafael Leão “cosa vuol dire indossare la maglia” e la storia del Milan. Questa crescita fuori dal campo si riflette, a suo dire, nelle prestazioni attuali.

📞 La Chiamata di Allegri: Fiducia Imediata

La sua permanenza a Milanello è legata a doppio filo alla figura di Massimiliano Allegri, il navigato allenatore che ha preso in mano le redini del Diavolo. “Quando è finita la stagione scorsa, abbiamo saputo che Allegri era il nuovo mister e mi ha chiamato e mi ha detto che la sua intenzione era di tenermi in questo gruppo,” ha rivelato il belga. Avere la fiduciadi un tecnico di questo calibro è stata una “cosa bella” che ha reso la sua decisione di rimanere “chiara”.

Il tecnico livornese, come confermato dal giocatore, non pone pressione sulle statistiche individuali (come i gol), ma chiede di “fare il mio lavoro al massimo, di aiutare i miei compagni“. L’obiettivo è massimizzare il lavoro collettivo, un principio caro anche al Direttore Sportivo Igli Tare.

🤝 Rinnovo e Amore per il Milan

Sul fronte del contratto (in scadenza nel 2027), tema caldo che vede la dirigenza di Igli Tare al lavoro per il prolungamento, Saelemaekers non nasconde il suo amore per il club. “Penso che non posso nascondere il mio amore per il Milan,” ha detto, lasciando la palla alla società e promettendo di dare “il massimo in ogni partita” finché indosserà la maglia rossonera.

In vista della prossima sfida contro il Parma, l’esterno belga ha preannunciato una gara molto difficile, che richiederà massima concentrazione mentale e fisica da parte di tutto il gruppo.

(Fonte: Intervista esclusiva a Sport Mediaset)