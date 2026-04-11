Saelemaekers a Milan Tv: «Ci siamo ripresi dalla sconfitta di Napoli. Siamo pronti e vogliamo vincere»

Saelemaekers, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan Udinese

Alexis Saelemaekers, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Milan e Udinese, sfida valevole per la 32esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sul momento della squadra: «Ovviamente non fa mai piacere uscire da una sconfitta, soprattutto contro una big. Però ci siamo ripresi, abbiamo messo subito la testa al lavoro e oggi siamo pronti per l’Udinese».

Sull’importanza della partita di oggi: «Come tutte le altre partite lo saranno: oggi siamo concentrati sull’Udinese. Siamo fortunati di essere davanti ai nostri tifosi, ci daranno una mano anche loro».

Sulle parole di Allegri nei suoi confronti: «Fa sempre piacere. Provo sempre a crescere, dentro o fuori dal campo: mi fa piacere che lo ha notato il mister e anche oggi proverò a dare il 100% per la squadra, prendendo questi tre punti molto importanti».