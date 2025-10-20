HANNO DETTO
Saelemaekers a Milan Tv: «Tre punti molto importanti ma dobbiamo tener presente una cosa molto precisa»
Saelemaekers, esterno del Milan, ha commentato ai canali ufficiali del club rossonero la vittoria in rimonta contro la Fiorentina
Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, è intervenuto ai microfoni di Milan TV nel post-partita per commentare la vittoria fondamentale per 2-1 contro la Fiorentina, un successo che proietta i Rossoneri in testa alla classifica. Il belga ha sottolineato l’importanza del nuovo mindset portato dai campioni arrivati in estate.
Come stai e come è stata questa partita?
«Dopo la partita che ho giocato con la Nazionale è stato un po’ uno spavento perché avevo un piccolo fastidio che dalle immagini sembrava potesse essere magari qualcosa di più grave, ma alla fine tutto è andato bene. Oggi ho giocato e sono molto contento. Poi con i 3 punti non potevo chiedere qualcosa di più».
È una partita che dà un segnale più a voi che al campionato?
«Sì, penso che è un primo obiettivo che abbiamo raggiunto nel nostro percorso. Però sappiamo che la strada è ancora molto lunga. Dobbiamo essere sempre molto concentrati e lavorare con questa mentalità che stiamo facendo fino ad adesso. I 3 punti ci fanno vedere che è la strada giusta per continuare».
Mi spieghi questa nuova mentalità, come vi state mischiando con i nuovi?
«Penso che il Mister, Luka [Modric], anche gli altri che sono arrivati, come Adrien [Rabiot], ci hanno portato una mentalità vincente subito. Hanno fatto vedere al gruppo qual è la mentalità giusta per raggiungere un obiettivo così. Poi oggi ovviamente siamo molto contenti perché la squadra non aveva tutti i giocatori che abbiamo l’abitudine di vedere giocare, però abbiamo fatto vedere che abbiamo un gruppo forte e che siamo una famiglia anche senza qualche giocatore importante».