Saelemaekers a Milan Tv: «Tre punti molto importanti ma dobbiamo tener presente una cosa molto precisa»

Milan news 24

Published

1 giorno ago

on

By

Saelemaekers

Saelemaekers, esterno del Milan, ha commentato ai canali ufficiali del club rossonero la vittoria in rimonta contro la Fiorentina

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, è intervenuto ai microfoni di Milan TV nel post-partita per commentare la vittoria fondamentale per 2-1 contro la Fiorentina, un successo che proietta i Rossoneri in testa alla classifica. Il belga ha sottolineato l’importanza del nuovo mindset portato dai campioni arrivati in estate.

Come stai e come è stata questa partita?

«Dopo la partita che ho giocato con la Nazionale è stato un po’ uno spavento perché avevo un piccolo fastidio che dalle immagini sembrava potesse essere magari qualcosa di più grave, ma alla fine tutto è andato bene. Oggi ho giocato e sono molto contento. Poi con i 3 punti non potevo chiedere qualcosa di più».

È una partita che dà un segnale più a voi che al campionato?

«Sì, penso che è un primo obiettivo che abbiamo raggiunto nel nostro percorso. Però sappiamo che la strada è ancora molto lunga. Dobbiamo essere sempre molto concentrati e lavorare con questa mentalità che stiamo facendo fino ad adesso. I 3 punti ci fanno vedere che è la strada giusta per continuare».

Mi spieghi questa nuova mentalità, come vi state mischiando con i nuovi?

«Penso che il Mister, Luka [Modric], anche gli altri che sono arrivati, come Adrien [Rabiot], ci hanno portato una mentalità vincente subito. Hanno fatto vedere al gruppo qual è la mentalità giusta per raggiungere un obiettivo così. Poi oggi ovviamente siamo molto contenti perché la squadra non aveva tutti i giocatori che abbiamo l’abitudine di vedere giocare, però abbiamo fatto vedere che abbiamo un gruppo forte e che siamo una famiglia anche senza qualche giocatore importante».

