Saelemaekers a Milan TV: «Mentalità e tanto lavoro. Dalla sfida di questa sera mi aspetto questa cosa». Le ultimissime notizie

Pochi minuti prima del calcio d’inizio del posticipo di Serie A tra Milan e Roma, Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di Milan TV per presentare un confronto che per lui ha un sapore particolare, avendo vestito la maglia giallorossa nella passata stagione prima del suo rientro a Milano per volontà di Massimiliano Allegri.

L’esterno belga, che in rossonero ha ritrovato centralità nel progetto tecnico di Allegri, ha subito messo in chiaro le sue priorità, pur riconoscendo il suo recente passato nella Capitale. «Sarà una partita speciale anche per me, però oggi la cosa più importante è il Milan e prendere i tre punti», ha dichiarato Saelemaekers, dimostrando una mentalità focalizzata sull’obiettivo di classifica rossonero.

L’ex romanista ha poi illustrato l’approccio con cui il Milan ha preparato la sfida, un metodo che riflette il tasso di lavoro imposto da Allegri fin dall’inizio della stagione. «Abbiamo preparato come abbiamo fatto dall’inizio della stagione, con grande mentalità e tanto lavoro», ha spiegato. «Speriamo che oggi questo lavoro sarà ripagato, perché per noi la vittoria è la cosa più importante». Il match contro la Roma, diretta concorrente, rappresenta un test fondamentale per misurare le ambizioni del Diavolo.

Saelemaekers è stato inoltre sollecitato sulla sua eccellente performance nei dribbling, statistica in cui è risultato essere il migliore del campionato in questa fase iniziale della stagione. La sua risposta ha evidenziato il suo punto di forza e la fiducia ricevuta dal tecnico. «Forse è uno dei miei punti forti, quindi quando ho possibilità di uno contro uno il mister mi lascia la libertà di esprimermi», ha ammesso Saelemaekers, svelando di non essere a conoscenza del primato statistico. «Non lo sapevo, e spero anche oggi di farlo al massimo per aiutare la squadra a prendere questi tre punti».

Con la sua rapidità e la capacità di saltare l’uomo, l’esterno belga si candida a essere uno degli uomini chiave per scardinare la difesa organizzata di Gasperini, trasformando il suo punto di forza in un’arma cruciale per la partita più delicata di questa giornata di campionato.