Connect with us

News

Saelemaekers e De Winter convocati dal Belgio: gli impegni dei due calciatori del Milan

Calciomercato News

Thiago Silva, spunta l'aneddoto che accende i ricordi dei tifosi del Milan: è successo poco prima del trasferimento del brasiliano in rossonero

Calciomercato News

Rinnovo Leao, il portoghese vuole restare in rossonero! Dialoghi già aperti con il Diavolo, i dettagli della nuova possibile scadenza contrattuale

Calciomercato News

David Milan, spunta la formula della possibile operazione con la Juve! Incastro con Santiago Gimenez, cosa può succedere a gennaio

News

Zidane, l'annuncio sul futuro spazza via i dubbi: ritorno praticamente imminente? Le parole dell'ex Real Madrid sono una sentenza

News

Saelemaekers e De Winter convocati dal Belgio: gli impegni dei due calciatori del Milan

Milan news 24

Published

32 minuti ago

on

By

Saelemaekers

Saelemaekers e De Winter: i due rossoneri sono stati regolarmente convocati dal Belgio. Di seguito i loro impegni

La sosta per le Nazionali ha determinato il consueto svuotamento del centro sportivo di Milanello, con ben 12 calciatori rossoneri impegnati con le rispettive selezioni. Diversi giocatori, tra infortunati e chi deve completare il recupero, sono rimasti ad allenarsi con Massimiliano Allegri.

Tra i calciatori rossoneri che rappresentano il Belgio ci sono l’esterno Alexis Saelemaekers e il difensore Koni De Winter, entrambi convocati per gli impegni validi per le Qualificazioni ai Mondiali 2026.

Le Sfide Dei Belgi

I due giocatori affronteranno due match fondamentali per il percorso dei Diavoli Rossi:

  • Kazakistan-Belgio: Sabato 15 novembre alle ore 15:00, a Nur-Sultan.
  • Belgio-Liechtenstein: Martedì 18 novembre alle ore 20:45, a Liegi.
Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.