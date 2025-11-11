Saelemaekers e De Winter convocati dal Belgio: gli impegni dei due calciatori del Milan

Saelemaekers e De Winter: i due rossoneri sono stati regolarmente convocati dal Belgio. Di seguito i loro impegni

La sosta per le Nazionali ha determinato il consueto svuotamento del centro sportivo di Milanello, con ben 12 calciatori rossoneri impegnati con le rispettive selezioni. Diversi giocatori, tra infortunati e chi deve completare il recupero, sono rimasti ad allenarsi con Massimiliano Allegri.

Tra i calciatori rossoneri che rappresentano il Belgio ci sono l’esterno Alexis Saelemaekers e il difensore Koni De Winter, entrambi convocati per gli impegni validi per le Qualificazioni ai Mondiali 2026.

Le Sfide Dei Belgi

I due giocatori affronteranno due match fondamentali per il percorso dei Diavoli Rossi: