Saelemaekers a DAZN: «Leao è un giocatore incredibile, sto veramente bene qua. Quando ho saputo che sarei tornato al Milan…»

2 giorni ago

Saelemaekers a DAZN: «Leao è un giocatore incredibile, sto veramente bene qua. Quando ho saputo che sarei tornato al Milan…». Ultime

MILANO, 19 ottobre 2025La vittoria in rimonta del Milan sulla Fiorentina (2-1) porta il club in testa alla classifica, e l’entusiasmo è palpabile tra i protagonisti. Alexis Saelemaekers, schierato ancora una volta come jolly tattico, ha parlato ai microfoni di DAZN, concentrandosi innanzitutto sulla prestazione decisiva di Rafael Leao.

«Penso che Rafa è un giocatore incredibile», ha dichiarato l’esterno belga, sottolineando l’importanza della doppietta che ha spezzato il digiuno di Leao a San Siro. «Quando è in questa forma così e ci porta i tre punti. Non possiamo che essere contenti: abbiamo provato ad aiutarlo tutta la settimana per il ritorno dall’infortunio. Adesso sta veramente bene, lo ha fatto vedere sul campo e siamo contenti per lui». Una gioia condivisa da tutto il gruppo, che con il DS Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri celebra la fine dell’astinenza del portoghese.

Saelemaekers ha poi ironizzato sul suo ruolo in campo, simbolo della flessibilità tattica richiesta da Allegri per superare l’emergenza infortuni (come l’assenza di Loftus-Cheek): «Non te lo so dire neanche io [tutti i ruoli] (ride, ndr). Dove mi fa giocare il mister io darò il 100%, mi manca solo il portiere ma speriamo di no perché non so se potrei fare bene…». L’esterno ha ammesso di preferire la corsia laterale: «Mi sento molto più a mio agio largo: ho iniziato lì la stagione, sto crescendo partita dopo partita, mi sto abituando anche al ruolo».

Infine, una chiosa sul suo attaccamento al club: «Adesso quando torno al Milan mi sento veramente a casa: anche il mister mi ha dato tanta fiducia e stiamo crescendo molto come squadra».

