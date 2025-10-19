Milan Fiorentina 2-1, vittoria di cuore e carattere nel segno di Leao! Rossoneri in vetta alla classifica. Le ultimissime notizie

Triplice fischio a San Siro: il Milan vince per 2-1 in rimonta contro la Fiorentina e conquista la vetta della classifica di Serie A. È stata una vittoria di puro carattere e nervi, firmata interamente da Rafael Leao, che si è ripreso lo stadio dopo un lunghissimo digiuno.

L’attaccante portoghese ha riscritto il copione della sua stagione con una doppietta fondamentale. Il dato che fa esultare i tifosi è clamoroso: Leao non segnava a San Siro da oltre 500 giorni, un’astinenza interrotta prima con il super gol da fuori area che ha pareggiato il vantaggio viola di Gosens, e poi con il rigore decisivo all’85°. Con questa prestazione, Leao ha dimostrato di essere il leader tecnico della squadra in un momento critico.

Per Massimiliano Allegri, questa vittoria vale moltissimo. Il successo è arrivato in un contesto di emergenza totale, con il tecnico costretto a fare a meno di mezza squadra, inclusa la tegola dell’ultimo minuto di Loftus-Cheek. Allegri ha saputo tenere la squadra compatta anche dopo il gol subito al 56°, ottenendo un successo che premia la gestione della crisi. Il DS Tare osserva un Milan che ha risposto presente sul piano della mentalità e che ora guarda tutti dall’alto della Serie A.

La Fiorentina di Stefano Pioli, di ritorno a San Siro, esce a testa alta ma con un’amara sconfitta. Il Milan vince i nervi, vince il tabù Leao e si gode i tre punti pesantissimi che valgono il primato in campionato.