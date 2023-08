Alexis Saelemaekers è ormai un ex giocatore del Milan. Il Bologna ha depositato il contratto del belga in Lega

Lascia il Milan. Alexis Saelemaekers è ormai un ex rossonero.

È un nuovo giocatore del Bologna, che ha depositato in questi minuti il suo contratto in Lega Serie A: il laterale belga ha firmato con i rossoblù, i quali lo accolgono in squadra in prestito.