Saelemaekers è pronto a cominciare la sua nuova avventura al Bologna. In questi minuti è arrivato il comunicato del club rossoblù a definirne l’arrivo ufficiale dal Milan:

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito dall’AC Milan il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Alexis Saelemaekers a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 con opzione per l’acquisizione definitiva.

Sesto belga della storia del club, Alexis è un prezioso jolly offensivo che nelle quattro stagioni rossonere si è sempre distinto per qualità, affidabilità ed applicazione. Principalmente ala destra ma anche trequartista o mezzala, è un ’99 cresciuto nell’Anderlecht e arrivato al Milan ventenne nel gennaio 2020, convincendo subito Pioli a dargli fiducia. Equilibratore dell’attacco, garantisce dinamismo, corsa, ripartenze e visione di gioco, nonché una buona copertura sul lato destro: parte come alternativa a Castillejo ma presto scala le gerarchie, formando con Calabria una coppia affiatata ed efficacie su quel binario. 140 presenze in rossonero (con 10 gol, di cui il primo al Bologna, e 14 assist) fra campionato e coppe europee, esordisce in Champions nel settembre 2021 contro il Liverpool come trequartista di destra del 4-2-3-1 dietro all’attaccante centrale. Parallelamente agisce da esterno alto anche con la Nazionale belga, con cui debutta prima, nell’autunno 2020. Nella stagione 2021-22, quella del 19° scudetto del Milan ad 11 anni di distanza dall’ultimo trionfo, Saelemaekers è per Pioli il più affidabile interprete della posizione di esterno destro, con a fianco un trequartista centrale fra Diaz e Krunic, Leao a sinistra e Giroud centravanti.