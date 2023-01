Sacchi ricorda Vialli: «Chiesi a Berlusconi di comprarlo, ma Gianluca scelse la Samp». Ecco il racconto dell’ex allenatore rossonero

Nella Gazzetta dello Sport odierna, le personalità di oggi hanno ricordato Gianluca Vialli: tra questi, c’è anche Arrigo Sacchi, che ricorda quando ha tentato di convincerlo a portarlo al Milan.

Ecco le sue dichiarazioni: «Di Gianluca, come giocatore, ho sempre avuto una stima immensa. Nella primavera del 1988, dopo aver vinto lo Scudetto con il Milan, parlai con il Presidente Silvio Berlusconi e gli chiesi di comprare Vialli. Non sapevamo come sarebbe stato il recupero di Marco van Basten dopo il lungo infortunio e volevamo costruire una squadra con giocatori italiani. Berlusconi era d’accordo e mi disse di procedere”. “Allora telefonai a Vialli e lo invitai a casa mia, a Fusignano, per una cena – ha ricordato Sacchi alla ‘rosea’ -. L’appuntamento saltò, ma ci parlammo al telefono. Gianluca fu molto sincero. Era lusingato dall’offerta, ringraziava Berlusconi, però aggiunse: “Preferisco essere un protagonista in provincia che uno qualsiasi in città”. Tentai di convincerlo. “Gianluca – feci -, ma tu hai tutto per essere un protagonista anche in città”. E cominciai ad elencargli gli obiettivi, i progetti, i sogni che avevamo e dei quali avremmo desiderato che lui facesse parte. Niente, non ci fu nulla da fare. Lui scelse di restare alla Sampdoria, perché in quell’ambiente si sentiva in famiglia».