Sacchi su Pulisic: «Ha fatto un gran bel gol, ma…». Le parole dell’ex tecnico rossonero sulla prestazione dell’esterno statunitense

Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della prestazione di Pulisic nella sfida tra Milan e Bologna. Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero:

«Pulisic ha fatto un gran bel gol e mi è piaciuto per come si è mosso sulla fascia. Deve imparare ad aiutare di più in fase difensiva».