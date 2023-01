Sacchi: «Milan come anti-Napoli? I rossoneri…». Le parole dell’ex allenatore rossonero sulla lotta scudetto

Al Corriere della Sera, Arrigo Sacchi ha analizzato la vittoria dell’Inter contro il Napoli e come questa vittoria abbia cambiato la corsa allo scudetto.

MILAN COME ANTI-NAPOLI: «Il campionato è riaperto? Direi proprio di sì. Milan come anti Napoli? Acquisire una mentalità vincente non è facile. Questi ragazzi hanno compiuto un capolavoro l’anno scorso e stanno cercando di ripetersi: dovranno fare qualche sforzo per essere un collettivo».