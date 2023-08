Sacchi ricorda Berlusconi: «Ha stravolto il calcio italiano»

Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista a Il Giornale. Le parole dell’ex allenatore del Milan in ricordo di Silvio Berlusconi

«Per rendere l’idea è meglio ricorrere a una metafora: Berlusconi è stato una slavina precipitata in un piccolo stagno. Ha stravolto antiche abitudini, vizi e pigrizie presentando idee nuove che erano il frutto di coraggio, entusiasmo, generosità e competenza.Posso dire con convinzione che ha dato vita al rinascimento calcistico italiano. A conferma cito un solo dato: dal maggio del 1989, data in cui il mio Milan vinse la coppa dei Campioni a Barcellona, al 1999, i club italiani hanno totalizzato qualcosa come 16 coppe internazionali. La Nazionale italiana poi ha centrato il 3° posto nel ’90 e un’altra volta la finale nel ’94, persa ai rigori con il Brasile. Insomma con la sua novità Berlusconi ha svegliato un po’ tutti»